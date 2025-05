99 gün sonra Meclis'te! Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katıldı

Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de anma töreni düzenlendi.Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılım sağladı.Törende taziyeleri, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder kabul etti.Taziye ziyaretinde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "En zor konuların konuşulduğu ortamlarda bile ortalığı sakinleştirdi. Önder bu topraklara bağlıydı her karışını severdi. Her zaman barış ve kardeşlikten yanaydı. Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı" ifadelerini kullandı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, "Sayın Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği gibi Sırrı Süreyya Önder, herkese ve her kesime mal olmayı başarmış bir isim bir şahsiyet. Çünkü o şuna yürekten inanıyordu, Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bütün farklı siyasi yapılar, toplumsal yapılar ve gelenekler bir arada pekala yaşayabilir. Dost olabilir, kardeş olabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi" şeklinde konuştu.Törene katılım sağlayan Devlet Bahçeli bir konuşma gerçekleştirmedi.Bahçeli, 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırılmış, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat geçirmişti.Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen Bahçeli, evinde istirahata başlamıştı.Dinlenme sürecini tamamlayan ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra mesaisine başlayan Bahçeli, bugün 99 günün ardından TBMM'ye gitti.Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'daki konutunda ağırlamıştı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.Öte yandan Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde bekleyen basın mensupları ve görevli polislerle de bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirmişti.