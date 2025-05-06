Tarihi yapıtın önünde facia! Selfie çekerken kabusu yaşadı
İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Kolezyum’da selfie çektiği esnada düşerek demir parmaklıklara saplanan Amerikalı turist facianın eşiğinden döndü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dehşete düşüren olay başkent Roma’da meydana geldi. 47 yaşındaki Amerikalı turist meşhur tarihi yapı Kolezyum’un çevresindeki korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek düştü.
SIRTINA SAPLANINCA FACİAYI YAŞADI
Edilinilen bilgilere göre sırtına demir saplanan adam, bir süre çırpındıktan sonra bilincini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KOLEZYUMUN KORKULUKLARINA TIRMANMIŞ
İtalyan gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, olayın ardından konuşan görgü tanıkları, Tayvan’da ikamet eden ve kimliği açıklanmayan ABD vatandaşının selfie çekmek için Kolezyum’un korkuluklarına tırmanmış olabileceğini söyledi.
80’DEN FAZLA DİKİŞ ATILDI
Hızlıca ameliyata alınan adama 80’den fazla dikiş atıldığı bildirilirken turistin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
SIRTINA SAPLANINCA FACİAYI YAŞADI
Edilinilen bilgilere göre sırtına demir saplanan adam, bir süre çırpındıktan sonra bilincini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KOLEZYUMUN KORKULUKLARINA TIRMANMIŞ
İtalyan gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, olayın ardından konuşan görgü tanıkları, Tayvan’da ikamet eden ve kimliği açıklanmayan ABD vatandaşının selfie çekmek için Kolezyum’un korkuluklarına tırmanmış olabileceğini söyledi.
80’DEN FAZLA DİKİŞ ATILDI
Hızlıca ameliyata alınan adama 80’den fazla dikiş atıldığı bildirilirken turistin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.