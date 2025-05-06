Tarihi yapıtın önünde facia! Selfie çekerken kabusu yaşadı

Dehşete düşüren olay başkent Roma’da meydana geldi. 47 yaşındaki Amerikalı turist meşhur tarihi yapı Kolezyum’un çevresindeki korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek düştü.Edilinilen bilgilere göre sırtına demir saplanan adam, bir süre çırpındıktan sonra bilincini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İtalyan gazetesi Il Messaggero’nun haberine göre, olayın ardından konuşan görgü tanıkları, Tayvan’da ikamet eden ve kimliği açıklanmayan ABD vatandaşının selfie çekmek için Kolezyum’un korkuluklarına tırmanmış olabileceğini söyledi.Hızlıca ameliyata alınan adama 80’den fazla dikiş atıldığı bildirilirken turistin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.