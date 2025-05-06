Hem petekli, hem süzme… 9 bal markası ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı listede 9 bal markasını ifşa etti. Gerçekleştirilen analizler sonucunda bu bal markalarında taklit ve tağşiş tespit edildi. İşte o bal markaları…

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla yeni bir ifşa listesine imza attı.Tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünlere karşı yürütülen denetimler kapsamında, iki firmaya ait tam 9 sahte bal markası kamuoyuna duyuruldu.Bakanlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, söz konusu balların içeriğinde hile tespit edildi.Bakanlığın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde Vahit Yıldız Balsu ve Öztür Gıda firmalarına ait toplamda 9 bal markasında hile tespit edildi.İşte taklit ve tağşiş yapılan bal markaları: