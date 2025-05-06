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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısı ile kutlama mesajı paylaşarak, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyorum" dedi.

Ekleme: 6.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 6.05.2025 - 15:11 / Editör: Atilla Özbir
Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısı ile kutlama mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hıdırellez'in baharın müjdecisi olduğunu söyledi.

'FİLİZLENEN HER TOHUM ŞİFA OLSUN'

Hıdırellez'in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını dileyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun.

Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun