Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum, kalplere şifa olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısı ile kutlama mesajı paylaştı.Emine Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hıdırellez'in baharın müjdecisi olduğunu söyledi.Hıdırellez'in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını dileyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun.