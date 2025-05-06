Ağrı merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahise yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.Çalışma kapsamında suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan şüpheliler de hedef alındı.İstihbari çalışmaların ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı.Çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Ağrı merkezli olarak Bursa, İzmir, Mardin ve Artvin illerini kapsayan operasyonda, çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka ve hesap kartı, sim kart, cep telefonu, laptop, bilgisayar, suçta kullanıldığı değerlendirilen broşürler, bir adet av tüfeği, 593 adet fişek, sahte para, SUV araç ve bir adet tekne ele geçirildi.Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.