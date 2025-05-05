Stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi! 1 milyarı aşkın para cezası

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtelif her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 198 bin 357 firma ile birlikte 11.697.546 ürün denetlenerek 1.025.599.375 TL idari para cezası uygulanmıştır.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 41.277 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 1.107 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 395.528.544,81 TL idari para cezası uygulanmıştır.İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 231.356.250,81 TL, fahiş fiyat kapsamında 126.729.250,00 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 16.500.000,00 TL, emlak sektörüne 4.244.688,00 TL, Otomotiv sektörüne ise 4.673.912,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.