Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas edildi: Noterlik sayısı 2 bin 385’e yükseldi

2002 yılında Bin 231 olan noterlik sayısının 2 Bin 385'e yükseltildiğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir yılda ihdas edilen noterlik sayısının 40 olduğunu söyledi. Adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkı sunan noterlerin, toplumsal barışın sağlanmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Bakan Tunç, 'Hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerine erişimi daha etkin hale getiriyor, vatandaşlarımızın işlemlerini daha da kolaylaştırıyoruz' dedi.Başlatılan hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ile 3 milyon 537 bin 698 işlem yapıldığını aktaran Bakan Tunç, Yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka bir noterden anında alınmasını ve Yurt dışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin Türkiye'deki noterliklerden alınmasını sağladıklarını ifade etti. Hayata geçirilen noterliklerde güvenli ödeme sistemi ile 3 milyon 117 bin 830 güvenli ödeme işlemi yapıldığını söyleyen Bakan Tunç, yine hayata geçirilen 7/24 hizmet veren e-randevu sistemi ile Noterliklere 170 bin 144 e-randevu başvurusu yapıldığını belirtti.Veraset ilamlarının noterlikler tarafından da verilebilmesini düzenlediklerini ve Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattıklarını dile getiren Tunç, 'Noterlik kurumunu daha da güçlendirmek, sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz' dedi.