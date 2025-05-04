Türk İHA’ları Siyonistleri korkuttu! Şimdiden uyardılar: İsrail için tehdit

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir haberde, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) satışlarının İsrail için 'tehdit' oluşturabileceğini bildirdi.Jerusalem Post, 'Lübnan ve Suriye'de gelişmiş İHA'lar: Türkiye'nin İHA satışları İsrail için tehdit oluşturabilir' başlıklı haberinde, Türkiye'nin İHA üretimindeki artan hakimiyetinin yalnızca teknolojik bir dönüm noktası değil, aynı zamanda İsrail için potansiyel bir stratejik endişe olduğunu belirtti.Türk İHA'larından endişelenen gazete haberinde, 'Türkler İHA konusunda en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Düşük maliyetle İHA'ları çok daha uygun fiyatlarla üretmeye başladılar.' ifadelerini kullandı.Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda KKTC'de yaptığı 'Türkiye, İHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyor.' açıklamasına da yer verildi.Türkiye'nin İHA'ları dışarıya satması ise gazeteyi daha çok panikletti. Haberde, 'Türkler, Afrika da dahil olmak üzere bir dizi pazara girdi. Yıllar içinde güçlü bir yetkinlik geliştirdiler. Birçok ülkenin Türk İHA'larının müşterisi haline geldiği artık bir sır değil. Bu İHA'lar halihazırda Suriye, Kafkasya, Libya ve Ukrayna'daki savaş alanlarında göründü.' ifadeleri kullanıldı.Haberde, Türk İHA'larının savaş alanlarında gösterdiği başarılara da örnek gösterildi. İsrailli gazete, Rusya Ukrayna savaşının başlarında, Rusların İHA teknolojisiyle nasıl başa çıkacaklarını bilmediklerini bildirdi. Kafkasya ve Libya'da ise İHA'ların daha etkili bir şekilde kullanıldığından bahsedildi.