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Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 4.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 4.05.2025 - 15:33 / Editör: Edin Uslu
Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralıBu sabah erken saatlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki M.E.C.'nin kullandığı 31 AKZ 639 plakalı otomobil, 12. kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1'i ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü M.E.C. ve araçta bulunan 9 yaşındaki Ö.C., 52 yaşındaki B.C. ve 48 yaşındaki S.C. yaralandı. Olayı fark eden diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı