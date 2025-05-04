Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Bu sabah erken saatlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki M.E.C.'nin kullandığı 31 AKZ 639 plakalı otomobil, 12. kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
1'i ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü M.E.C. ve araçta bulunan 9 yaşındaki Ö.C., 52 yaşındaki B.C. ve 48 yaşındaki S.C. yaralandı. Olayı fark eden diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1'i ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü M.E.C. ve araçta bulunan 9 yaşındaki Ö.C., 52 yaşındaki B.C. ve 48 yaşındaki S.C. yaralandı. Olayı fark eden diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.