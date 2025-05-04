Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Bu sabah erken saatlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 25 yaşındaki M.E.C.'nin kullandığı 31 AKZ 639 plakalı otomobil, 12. kilometrede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada sürücü M.E.C. ve araçta bulunan 9 yaşındaki Ö.C., 52 yaşındaki B.C. ve 48 yaşındaki S.C. yaralandı. Olayı fark eden diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.