X'in yeni özelliği yayınlandı! İşte tüm özellikleri

X platformu, 'XChat' adını verdiği yeni doğrudan mesaj (DM) özelliğini beta olarak bazı abonelerine sundu.XChat'in, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından önce kullanılan mevcut DM özelliğinin daha kapsamlı ve güvenli bir versiyonu olması amaçlanıyor.X, perşembe günü yaptığı açıklamada, şifreli DM özelliği üzerindeki çalışmalarını durdurduğunu duyurmuştu.XChat'in grup mesajları, uçtan uca şifreleme, kaybolma modu, mesajları okunmamış olarak işaretleme yeteneği ve dosya paylaşımı gibi bir dizi yeni özellik içereceği söyleniyor.Ayrıca mesajların dört haneli bir parola ile güvence altına alınacağı da gelen bilgiler arasında.Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden bu yana X'e gömülü, Signal benzeri güvenli bir mesajlaşma hizmeti entegre etme hedefini birçok kez dile getirmişti.