Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 158 bin lira, en yüksek 4 milyon 164 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 164 bin 999 lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.149,16 TL'den, çeyrek altın ise 6.878,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 31 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.147,84Satış 4.149,16Alış 6.724,00Satış 6.878,00Alış 13.448,00Satış 13.757,00Alış 26.766,00Satış 27.382,00Alış 3.288,72Satış 3.289,59