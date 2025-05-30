Kahramanmaraş'ta depremzede esnafın konteyneri soyuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızların hedefi, depremzede esnaf oldu.Azerbaycan Bulvarı üzerinde Kadir Gülcü ve Mehmet Sepetçi'ye ait konteyner iş yeri, son bir hafta içerisinde iki ayrı hırsızlık olayına sahne oldu.Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, gündüz saatlerinde bir şahıs, tezgahtaki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.Önceki gün gece saatlerinde ise aynı iş yerine ikinci kez hırsız geldi.Bu kez kar maskeli olan şüpheli, konteynerin yan kısmını kesici aletle açarak içeri girdi ve cep telefonu, tablet ile çeşitli elektronik cihazları topladı.Şüpheli çaldığı eşyaları alarak bölgeden uzaklaştı.Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ürünün çalındığı belirtildi.Depremde iş yerlerinin yıkıldığını, bu nedenle konteynerde hizmet verdiklerini belirten esnaftan Kadir Gülcü, 'Depremde dükkanımız yıkılmıştı. Burada konteynerde iş yapmaya çalışıyoruz ama vicdansızlar izin vermiyor. Depremden sonraki bütün kazancımız 10 dakika içerisinde gitti.' dedi.Öte yandan, polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptığı öğrenildi.