Yapay zeka destekli MR! Alzheimer'ı erken teşhis edebilir

Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, 29'uncu Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapay zekanın artık insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline dönüştüğüne dikkati çeken Kantarcı, 'MR, sağlık alanında en önde kullandığımız enstrümanlardan birisi. MR'ın yapay zeka ile entegrasyonu hem radyologların işini hızlandıracak hem bu bilgisayar desteğiyle işimizi hızlandırıp ön tanılarımızı hızlandıracak. Daha doğru, daha kaliteli raporlar üretir hale geleceğiz. Bundan sonraki teknolojilerden kaçışımız yok. Çekim sürelerimizi hızlandıracak, daha çok hastayı daha kaliteli şekilde değerlendirebileceğiz' dedi.Yapay zeka kullanımı ile MR'daki çekim sürelerinin yüzde 30 ila 70 arasında hızlanabileceğini belirten Prof. Dr. Mecit Kantarcı, klostrofobisi olan hastaların daha kısa sürede cihaz içerisinde kalacağını söyledi.MR çekiminde kullanılacak yapay zekanın hasta hakkında ön bilgilere ulaşılabileceğinin altını çizen Kantarcı, 'Örneğin meme tümörü olan bir hastanın muhtemel çok erken belirtilerini cihaz size yapay zeka yardımıyla söyleyebilecek. Alzheimer gibi hastalıklardan beyindeki bir takım bölgelerin atrofisini (küçülme) önceden size söyleyerek yapay zekayla yönlendirme yapabilecek. İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadığı şeyleri yapay zeka yardımıyla göreceğiz. Kardiyak görüntülemede de bunu yapıyoruz. Plakların analizlerinde ya da kardiyak MR'da da yapay zekayı kullanıyoruz' şeklinde konuştu.Prof. Dr. Kantarcı, yapay zekanın MR teknolojisine entegrasyonuyla birtakım kanser türlerinin ve yaşlanmayla ilgili hastalıkların önceden tespit edilmesini mümkün kılabileceğini dile getirdi.'Alzheimer'ın erken tespiti oldukça önemli. Yapay zekayla beyin MR'ını çektikten sonra volümüne bakıyorsunuz. Birtakım virüslerdeki küçülmeleri daha önce tespit ederek, hastanın Alzheimer'a yakalanma ihtimalini önceden söyleyebiliyorsunuz. Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin belirlenmesinde ya da meme hastalıklarında yapay zekayla elde etmiş olduğunuz veriler normal bir radyoloğun gözünün seçmesinde zorlanabileceği data'ları söyleyerek o bölgeyi yakın takibe almanızı söyleyecektir veya ileri teknik yapmanızı öğütleyecektir. Yapay zekayla birlikte görüntülerin değerlendirilmesi, erken teşhisin ve buna bağlı olarak tedavinin öne alınması hususunda önemli bir yol kat ediyor. Ülkemizin de bu konuda başarılı gayretleri var.'