Parti araçlarını polisin üzerine sürmüşlerdi! Aslı Baykal'dan CHP'ye sert tepki

CHP milletvekillerinin bulunduğu araç ve parti otobüsünün polislerin üzerine sürülmesi büyük tepki çekmişti.Son olarak eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, polislere yönelik yapılan hareketlere sosyal medya hesabından ateş püskürdü.'Dokunulmazlık zırhına bürünmüş magandalar sürüsü bir gün şahsi arabası ile öbür gün parti otobüsü ile gözünü kırpmadan polisimizi ezerse dokunulmazlığı olmayan magandaların trafikte satırla hamile kadına saldırmasına da canı sıkılan hastanın doktoru vurmasına da şaşırmamak gerekiyor.Milleti temsil etmesi gerekenler kepazeliği bıraksın, millet gibi uysun kurallara, millet olmayı öğrensin önce. Ayrıcalıklar kendilerini milletin efendisi zannetsinler diye değil, millete hızlı hizmet etsinler diye tanınmış. Bu kendini bilmezlere polisiyle, askeriyle, işçisiyle, hamalıyla, köylüsüyle milletin onların efendisi olduğunu öğretmek gerekiyor.Yasalar çiğnenmek için değil, kamu düzeni için var ve herkes bunlara uymalı. Üst düzey yürütme makamlarının geçiş üstünlüğü ihtiyacı vardır, herhangi bir acil görevi olmayan ve kendilerine tanınan ayrıcalıkları sindirememiş milletvekillerinin, trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye atan üstünlükleri; toplumu daha çok yozlaştırmadan ve zor şartlarda çalışıp geçinen, milletine şerefiyle hizmet eden polislerimiz şehit olmadan iptal edilmeli.'