Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KKTC'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Lefkoşa'yı, Girne'yi, Gazi Mahusa'yı ve her bir kardeşimi yürekten selamlıyorum. Akdeniz'in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biraz önce cumhuriyet yerleşkemizin meclis binasının açılışını yaptık. Şimdi de TEKNOFEST vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Kıbrıs'ta teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Kıymetli gençler teknolojide bir dünya markası olan TEKNOFEST'in 11.sini Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. 47.865 yarışmacı başvurdu. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim.Burada sergilenen eserler, başarılan işler, gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net ortaya koyuyor. Her biri emek ve özen içeren bu eserlerin Kıbrıs'ta sergilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Bir milletin, iki devletin, ortak istikbaline doğru attığı önemli bir adımdır. Biz Türk milleti, ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Adanın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençleriyle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik eserlerimizle inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan şehitlerime rahmet diliyorum.Tam bağımsız Türkiye idealimizi fiile çıkartmak için yerli ve milli teknoloji hamlemizi ortaya çıkardık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz paydada en büyük paylardan birisi şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'a aittir. Bu yola koyulduğumuzda, bize yapamazsınız diyenlere en büyük cevabı sizlerle veriyoruz.TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ürettiği teknolojiyle çok daha müreffeh bir Türkiye, çok daha iyi bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaa edeceğiz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okulların yanı sıra, mevcut okulların tadilatı ile depreme hazırlıyoruz. Adayı bir eğitim alanına çeviriyoruz. Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de aynı imkanlar olacak. Son dönemlerde kamuoyumuzu da ilgilendiren İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi bir olay daha teşkil edemeyecek. Gençlerimizin spor yapmasını teşvik ediyoruz. Bu alanda spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşaa ediyoruz. Adada genelinde 5 binada 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Burada şu müjdeyi de vermek isterim; Elektronik devlet uygulamasında sona gelindi. Çok yakında uygulamanın lansmanı yapılacak.Türkiye'den KKTC'ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nden uzak duranlar elbette TEKNOFEST'ten rahatsız olacaklardır. Kılık kıyafetten rahatsız olanlar, faşizan tavırlar sergileyenler elbette buradan rahatsız olacaklardır. Buradan sen kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun? Biz bununla ilgili çok mücadele verdik ve bu mücadeleyle buralara geldik.TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. STK'lar, STK'lılık nasıl yapılır bilmesi lazım. Eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsü ile uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yıllardır olduğu gibi hoşgörünün yeri olacaktır. TEKNOFEST'i boykot çağrısında bulunan marjinal tipler, hamdolsun ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler başarılarda yer alan projelerinizle onlara cevap vermeye devam edeceksiniz.SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E TAZİYE MESAJICumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum