Çocukların hayatını tehlikeye atmışlardı! Bakan duyurdu: Servis sürücüleri yakalandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru seyreden iki aracın paylaşılan görüntüleri gündem oldu.İki okul servisi minibüsünün sürücüleri, trafikte birbirleriyle yarışıyormuş gibi devamlı şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırdı. Olay hem araç içindeki çocukların hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı için sosyal medyada infiale neden oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri olmadığını belirterek, 'Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O.S. ve M.E.T. sanal trafik devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır.' ifadesini kullandı.İki sürücünün sürücü belgelerinin iptal, araçlarının ise trafikten men edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:'Çalışma güzergah izin belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez.'