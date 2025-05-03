Bu telefonları sakın kullanmayın! Hepsi toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımladığı listeye 4 cep telefonu ile 1 kablosuz hoparlör cihazı ekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu cihazların toplatılacağı ifade edildi.

Halk sağlığını tehlikeye atan ürün ve firmalar Ticaret Bakanlığı'nın takibinde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı bildirim üzerine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez cep telefonu markaları eklendi.HANGİ CEP TELEFONLARI TOPLANACAK?Reeder S19 Max Pro S Zoom marka telefon, Dıjıtsu Dct 90 marka telefon, Hikıng X11 marka telefon, Hiking X9 marka telefon ve Mercusys Ac1200 kablosuz hoparlör cihazının toplatılacağı öğrenildi.Bakanlık listesinde yer alan ve toplatılacağı öğrenilen cihazların Telsiz Yönetmeliği 5'inci Maddesi'nde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadıkları bildirildi.İşte bankalığın listesine giren telefon modelleri