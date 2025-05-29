WhatsApp'a yeni özellik! Mola özelliği geliyor

WhatsApp'ın son beta sürümü (v2.25.17.37) sayesinde artık 'oturumu kapat' adındaki seçenek ile birlikte, uygulamadan çıkış yapmadan kullanmaya ara verebileceksiniz.Bu yeni özellik sayesinde artık WhatsApp kullanıcıları hesaplarını silmeden WhatsApp kullanımına ara verebilecek.WhatsApp bu özelliği ise kullanıcılarının hizmetine sunabilmek adına test çalışmalarına devam ediyor.Güncelleme ile birlikte WhatsApp ayarlar kısmında iki seçenek yer alacak.İlk seçenekte verileri ve tercihleri silerek çıkmak yer alacak. Bu seçenek ile birlikte uygulamayı cihazınızdan kaldırarak çıkış yapmanız sağlanacak.WhatsApp'a dair tüm verileriniz siliniyor fakat katılım gösterdiğiniz gruplardan çıkmıyorsunuz.İkinci seçenek ise verileri ve tercihleri koruyarak çık olacak.Bu seçenek ile birlikte hesabınızdan çıkış yaptığınız anda sohbetleriniz, gruplarınız korunmuş olacak. Hesabı tekrar kullanmak istediğinizde sadece giriş yapmak yeterli.