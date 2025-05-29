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Beyaz Gazete
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CHP'li İzmir'de işçiler greve çıktı! Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başlarken, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar ise mağdur oldu.

CHP'li İzmir'de işçiler greve çıktı! Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
Ekleme: 29.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:10 / Editör: Fehmi Öztürk
CHP'li İzmir'de işçiler greve çıktı! Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de işçiler greve gitti.

Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi, gece saatlerinden itibaren greve çıktı.

BELEDİYEYE PANKART ASILDI

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı.

CHP'li İzmir'de işçiler greve çıktı! Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu


YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.

CHP'li İzmir'de işçiler greve çıktı! Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

VATANDAŞLAR DURAKLARDA SAATLERCE BEKLEDİ

İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.