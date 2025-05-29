Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatlarında son durum piyasaların yakın takibinde. Geride bıraktığımız günlerde altında aikkat çeken bir düşüş yaşanırken gram altın 29 Mayıs Perşembe gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı
Gramın önceki kapanışı ise 4.133 TL idi. Çeyrek altın alış fiyatı 6.711 TL ile açılışı yaptı. Bugün altın ne kadar?
Günlük olarak altın fiyatları araştırması sürüyor. Planlamaları altın kuruna göre yapacak olanlar anlık olarak altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün altın ne kadar, kaç lira?
29 MAYIS ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 26.619 TL - satış fiyatı: 27.144 - önceki kapanış: 27.061 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.736 TL - satış fiyatı: 26.951 - önceki kapanış: 27.087 TL
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış fiyatı: 27.450 TL - satış fiyatı: 28.144 TL - önceki kapanış: 28.057 TL
REŞAT ALTIN FİYATI
Reşat altın alış fiyatı: 26.760 TL - satış fiyatı: 26.974 TL - önceki kapanış: 27.087 TL
Günlük olarak altın fiyatları araştırması sürüyor. Planlamaları altın kuruna göre yapacak olanlar anlık olarak altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün altın ne kadar, kaç lira?
29 MAYIS ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 26.619 TL - satış fiyatı: 27.144 - önceki kapanış: 27.061 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.736 TL - satış fiyatı: 26.951 - önceki kapanış: 27.087 TL
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış fiyatı: 27.450 TL - satış fiyatı: 28.144 TL - önceki kapanış: 28.057 TL
REŞAT ALTIN FİYATI
Reşat altın alış fiyatı: 26.760 TL - satış fiyatı: 26.974 TL - önceki kapanış: 27.087 TL