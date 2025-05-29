Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gramın önceki kapanışı ise 4.133 TL idi. Çeyrek altın alış fiyatı 6.711 TL ile açılışı yaptı. Bugün altın ne kadar?Günlük olarak altın fiyatları araştırması sürüyor. Planlamaları altın kuruna göre yapacak olanlar anlık olarak altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün altın ne kadar, kaç lira?Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TLÇeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TLYarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TLTam altın alış fiyatı: 26.619 TL - satış fiyatı: 27.144 - önceki kapanış: 27.061 TLCumhuriyet altını alış fiyatı: 26.736 TL - satış fiyatı: 26.951 - önceki kapanış: 27.087 TLAta altın alış fiyatı: 27.450 TL - satış fiyatı: 28.144 TL - önceki kapanış: 28.057 TLReşat altın alış fiyatı: 26.760 TL - satış fiyatı: 26.974 TL - önceki kapanış: 27.087 TL