AK Parti Anayasa Komisyonu toplantısının tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyelerinin belirlendiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, '10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.' açıklamasında bulunmuştu.Komisyon kurulmasına yönelik karar Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.Komisyonun ilk toplantısının 4 Haziran'da yapılacağı ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde 'Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa' başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, 'Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır.' ifadelerine yer verilmişti.Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.