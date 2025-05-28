Türk Eğitim Derneği, Filiz Akın Sanat Salonu açtı

Türk Eğitim Derneği, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın adını verdiği sanat salonunun açılışını gerçekleştirdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Filiz Akın Köksal'ın eşi Sönmez Köksal, oğlu İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit de katıldı.Burada konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 5. sınıf öğrencisi Elanur Akbay'ın eğitim hayatına Filiz Akın bursu ile devam edeceğini söyledi. Akbay, 'Onun gibi zarif, kibar ve başarılı bir insanı örnek almak bana umut veriyor. Bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Filiz Akın'ın adını gururla taşıyacağım' dedi.Etkinlikte, Akın'ın 'Hayatın Provası yok' kitabı da satışa sunuldu. Kitaptan elde edilecek tüm gelir, Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna aktarılacak, başarılı ancak maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak.