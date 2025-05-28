Kastamonu'da polis ekibi işlem yapmak isteyince, hacizli aracı ateşe verdi
Kent merkezinde bir sürücü, polis ekibinin işlem yapmak istediği haciz yakalamalı panelvan aracını ateşe verdi. Alevler içinde yanan araç, kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan panelvan aracın, borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine E.D. isimli araç sürücüsü, araçtan eşyalarını alacağını söyledi.
BENZİN DÖKEREK ARACINI ATEŞE VERDİ
Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi.
Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken şahıs, aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı.
SÖNDÜRÜLEN YANGIN SONRASI ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
OLAYIN ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Şahıs, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine E.D. isimli araç sürücüsü, araçtan eşyalarını alacağını söyledi.
BENZİN DÖKEREK ARACINI ATEŞE VERDİ
Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi.
Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken şahıs, aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı.
SÖNDÜRÜLEN YANGIN SONRASI ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
OLAYIN ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Şahıs, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.