Kars'ta hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce il merkezinde yapılan operasyonlarda "TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.