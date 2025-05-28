İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Milli Mücadele Dönemi eserleri de var

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; Osmanlı, Roma, Bizans İmparatorlukları, Abbasiler ve Anadolu Selçuklu Devleti Dönemleri’ne ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Milli Mücadele Dönemi’ne ait olan ve özellikle Gelibolu Yarımadası’nda yapılan kazılarda bulunduğu değerlendirilen tarihi eserler de bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ele geçirilen tarihi eserleri inceledi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan’dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı.

'Tarihi Eser' operasyonunu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih ile Kadıköy İlçeleri ve İstanbul Havalimanı'nda altı farklı baskın yapıldı. Yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; Lidyalılara ait olan ve M.Ö. Vll. Yüzyıla tarihlenen sikkeler, Osmanlı, Roma, Bizans İmparatorlukları, Abbasiler ile Anadolu Selçuklu Devleti Dönemleri'ne ait bin 143 adet sikke, bin 671 adet tarihi eser obje, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olan ve özellikle Gelibolu Yarımadası'nda yapılan kazılarda bulunduğu değerlendirilen 108 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.El konulan tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ele geçirilen tarihi eserleri inceledi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı.Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada 'Bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' dedi.