İBB soruşturmasında bir itirafçı daha: Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında yeni bir tahliye kararı çıktı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyaz İnşaat hissedarlarından iş insanı Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Beyaz, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Öte yandan, Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından olan Beyaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilmişti.'5 milyon dolar rüşvet istendi'Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti. Ayrıca, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.