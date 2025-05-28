Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! ‘Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Coğrafyamızda ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik dar boğaza pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Üçlü işbirliğimizi daha da ilerletmek için bugün değerli kardeşlerimle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. f

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Üç kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. 3 gün evvel Şerif'i İstanbul'da misafir ettik.Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.(Hindistan-Pakistan gerilimi) Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.Kutuplaşmanın derinleştiği bu günlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail'in Gazze'de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor.Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, dünya yardım girişimi İsrail'e baskıyı artırmalı.