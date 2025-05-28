Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta oldukça düşüş gösteren altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. Yeni haftaya sakin başlayan altın yatay seyrini sürdürürken, gram altın 4.141,76 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici gümrük anlaşması piyasaları altı üst etmişti. Ancak cuma günü ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanmasını önermesi sonrası piyasalar da hareketlilik yeniden başladı. Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, “Gram altın kaç TL?”, “Altın fiyatları bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Mayıs 2025 altın fiyatları...Gram Altın: Alış 4.141,76 TL – Satış 4.142,23 TLOns Altın: Alış 3.297,71 dolar – Satış 3.298,18 dolarÇeyrek Altın: Alış 6.756,00 TL – Satış 6.819,00 TLYarım Altın: Alış 13.514,00 TL – Satış 13.640,00 TLTam Altın: Alış 26.537,12 TL – Satış 27.061,34 TLCumhuriyet Altını: Alış 26.945,00 TL – Satış 27.154,00 TL