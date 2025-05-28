Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta oldukça düşüş gösteren altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. Yeni haftaya sakin başlayan altın yatay seyrini sürdürürken, gram altın 4.141,76 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 altın fiyatları...
ABD ile Çin arasında sağlanan geçici gümrük anlaşması piyasaları altı üst etmişti. Ancak cuma günü ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanmasını önermesi sonrası piyasalar da hareketlilik yeniden başladı. Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, “Gram altın kaç TL?”, “Altın fiyatları bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Mayıs 2025 altın fiyatları...
28 MAYIS GRAM ALTIN NE KADAR?
28 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 4.141,76 TL – Satış 4.142,23 TL
28 MAYIS ONS ALTIN FİYATI
Ons Altın: Alış 3.297,71 dolar – Satış 3.298,18 dolar
28 MAYIS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 6.756,00 TL – Satış 6.819,00 TL
28 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?
Yarım Altın: Alış 13.514,00 TL – Satış 13.640,00 TL
28 MAYIS TAM ALTIN NE KADAR?
Tam Altın: Alış 26.537,12 TL – Satış 27.061,34 TL
28 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını: Alış 26.945,00 TL – Satış 27.154,00 TL