Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Ünlü doktor tutuklandı

Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden çeteye düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medyada yayınlar yapan ve diplomasının sahte olduğu tespit edilen psikolog Volkan Uçak’ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Bilişim Sistemine Girme' suçlarına istinaden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Bayi/Ofisler üzerinden 33 Kamu Görevlisi adına ikiz E-İmza çıkartmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüpheli şahıslara yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kimliği tespit edilen 71 şüpheden 58'i yakalanarak gözaltına alındı.Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 39'u tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20 şüpheli tutuklandı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sosyal medyada yayınlar yapan ve psikolojik eğitimler veren Doktor Volkan Uçak'ın da olduğu ortaya çıktı. Uçak'ın diplomasının sahte olduğu tespit edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.