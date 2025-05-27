İBB'deki kirli rüşvet ağı mahkemede tek tek çözülüyor! 'Ekrem İmamoğlu’nun telefonunu getirdiler ben de sakladım'

Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın, İmamoğlu'nun para kasaları olarak değerlendirilen isimlerle yoğun telefon trafiği ve ortak baz verisi tespit edildi.İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınıp sorgulanan Mustafa Akın'ın ve şüphelilerin telefon hatları üzerinde yapılan incelemelerde Akın'ın örgütün para kasalarından Adem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da belirlendi.Tespit edilen irtibatlara ilişkin sorulan soruya ise Akın, 'Başkanla (Ekrem İmamoğlu) beraber çalışıyorum' yanıtını verdi. Elde edilen veriler, suç örgütünün para kasaları olarak gösterilen isimler ile İmamoğlu arasındaki yoğun irtibatın olduğunun ve bu irtibatın Mustafa Akın üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.Akın'ın, geçmişte 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in korumalığını yaptığı ve halihazırda İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'de de yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzandığı tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, emniyette ifade verdi. Akın, halihazırda koruma müdürlüğünün yanında İBB iştiraki Boğaziçi AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını söyledi.Mustafa Akın'a sorgusunda, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan sonra Rumeli Hisarı'ndaki konutun kameralarının sökülüp İsper AŞ'ye ait bir depoya saklanması soruldu.Akın, bu soruya, başkanlık konutunun boşaltılması ve eşyaların taşınması kararı alındığını ve buna istinaden lojistik nedenlerle kameraların söküldüğünü söyledi.Ancak İmamoğlu'nun eşi ve ailesinin bugün bile hâlâ söz konusu konutta ikamete devam ediyor oluşu, Mustafa Akın'ın ifadesindeki çelişkiyi ortaya koydu. Konuttaki kameraların ve hard diskin sökülmesi görüntülere ulaşılmasını engellemek olarak yorumlandı.Mustafa Akın, oteldeki kameraların bantlanarak yapıldığı tespit edilen üç ayrı toplantıya 'Rutin uygulama' dedi. Bunun üzerine Akın'a aynı otelde farklı tarihlerde yapılan kameraların bantlanmadığı çok sayıdaki toplantıya ait yeni görüntüler soruldu. Akın bu soruya güvenlik zafiyeti yanıtını verdi.İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün ifade işlemi yapılan 45 şüpheli arasında yer alan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, evinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ait kayıp telefonla ilgili konuştu:'Kendi rızamla evimde yapılan aramada ele geçirilen iPhone marka cep telefonu, 19 Mart günü Belediye Binası'nda Özel Kalem çalışanı B. Hanım tarafından odama getirildi.Yanında M.G. de bulunur vaziyetteyken, 'Bu başkanın telefonu, bunu ne yapacağız?' demesi üzerine, M.G. 'Ben bilmiyorum' demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle B. Hanım telefonu bana bırakarak odadan çıktı. Olayın şokuyla ne yapacağımı bilemedim, ben de bu telefonu sakladım.'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara yönelik soruşturma kapsamında dün tutuklananlardan biri de Yavuz Saltık oldu. İBBMuhtarlık İşleri Daire Başkanı Saltık ifadesinde, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş. ile Beylikdüzü Belediyesi'nden kendisine gönderilen 4 milyon 696 bin TL'nin maaş, kendisinin aldığı huzur hakları ile çalışanlara ödenen promosyonlar olduğunu iddia etti.