DEM Parti Heyeti'nden MHP'ye ziyaret
DEM Parti Heyeti MHP Grubunu ziyaret ediyor. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor. DEM Parti Heyeti öte yandan yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti Grubunu ziyaret edecek.
DEM Parti Heyeti MHP Grubunu ziyaret ediyor. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor. DEM Parti Heyeti öte yandan yarın saat 15.00'te Meclis'te AK Parti Grubunu ziyaret edecek.
MHP İLE GÖRÜŞME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
Görüşme saat 11.30'da başladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.
DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK
AK Parti - DEM Parti görümesi saat 15'te Meclis'te yapılacak.