Bahçeli'den tarihi mesaj! 'Her şeyin bir vakti var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulununan Bahçeli, "Kardeşlik yüzyılı geliyor. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Aziz dava arkadaşlarım, hepinizi ve her birinizi hürmetle selamlıyorum.Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi kahramanlık timsalidir. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günü birlik hayallerin takipçisi olmadı. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla yazdılar. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler.Kardeşlik yüzyılı geliyor. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır.Toprağımızda izi olmayanların, bugünlerde maske takıp Milliyetçi Ülkücü hareketi suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına hakarettir.Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstündedir.Hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı hasretle anıyorum.