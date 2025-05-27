Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar Trump'ın AB'ye karşı ek gümrük vergisi söylemlerinin oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. Gram altın güne 4.190,44 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 185 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 3 artışla 4 milyon 188 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.190,44 TL'den, çeyrek altın ise 6.898,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 27 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.189,94Satış 4.190,44Alış 6.817,00Satış 6.898,00Alış 13.633,00Satış 13.795,00Alış 27.185,00Satış 27.467,00Alış 3.340,74Satış 3.341,10