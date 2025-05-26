Mersin'de alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: 7 gözaltı
Mersin- Antalya D-400 karayolunda, trafikte 'içki 'şişesini yolda attığı iddia edilen sürücü, başka araçtakilerle kavga etti. Trafiği durma noktasına getiren alkollü sürücüyle birlikte olaya karışan 7 kişi polis tarafından yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan Mersin-Antalya D-400 karayolunda ortalık karıştı...
İddiaya göre, B.Y. idaresindeki araçla karayolunda seyir halindeyken içki şişesini yola attı.
DİĞER ARAÇTAKİLERLE TARTIŞTI
Bu durumu gören ve kaza tehlikesi geçiren diğer sürücü F.D. ve araçtakiler B.Y. ile tartıştı.
İki araçta yolda durmasının ardından olay büyüdü, trafik durma noktasına geldi.
ARAÇLARIN CAMI KIRILDI
Kavganın çıktığı olayda araçların camı da kırıldı.
Polis geldiği anda sürücülerden biri ailesini araca bindirerek bölgeden uzaklaşmak istedi.