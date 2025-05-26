Mersin'de alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: 7 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan Mersin-Antalya D-400 karayolunda ortalık karıştı...İddiaya göre, B.Y. idaresindeki araçla karayolunda seyir halindeyken içki şişesini yola attı.Bu durumu gören ve kaza tehlikesi geçiren diğer sürücü F.D. ve araçtakiler B.Y. ile tartıştı.İki araçta yolda durmasının ardından olay büyüdü, trafik durma noktasına geldi.Kavganın çıktığı olayda araçların camı da kırıldı.Polis geldiği anda sürücülerden biri ailesini araca bindirerek bölgeden uzaklaşmak istedi.