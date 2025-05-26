Engelliler, CHP'li İBB tarafından görmezden gelindi!

CHP yine hizmetsizlikte sınır tanımıyor. Bir vatandaşın CHP'ye ait sosyal tesislerden,engelli rampası talep etmesi üzerinde alınan cevap şok etkisi yarattı.Olayı yaşayan vatandaş ise şok olmakla birlikte şu ifadeleri kullandı:Merhabalar, 22 Mayıs Perşembe günü MS hastası olan ve aynı zamanda ağır bir trafik kazası sonrası engelli kalan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan annemle birlikte İBB Beykoz Sahil Tesisleri'ne gittik. Tesislere gidince girişte engelli rampası bulunmadığını farkettim. Tesisteki görevliye sorduğumda tesisin engellilere uygun olmadığını söyledi. 2025 yılında İstanbul'da bir belediyeye ait sosyal tesiste engelliler için asansör vs olmasını geçtim giriş merdivenlerinde engelli rampası bile yok. Tesis binasının bir kültür varlığı olabileceğini de düşünerek İBB'yi arayarak bu durumdan bahsettim ve tesiste en azından bir engelli rampası ve merdiven asansörü olmasını gerektiğini belirtmem sonrası talep açtılar. Talebim sonrası İBB'den gelen cevap ise tam bir rezalet. Herhangi bir açıklama, özür olmadan sanki ben engelliler ile ilgili de soru sormuşum gibi bana “Tesisimizde engelli rampası bulunmamakta ve alanda yeni işlem yapılamamaktadır. Talep ederseniz personelimiz yardımcı olur.” diye cevap verdiler. Yani gerçekten üzücü ve skandal bir durum ve cevap. Tesisteki görevli ne yapacak yani oraya giden engelli vatandaşları sırtına alıp mı merdivenden çıkaracak? Bir de dalga geçer gibi tesise engelli araç park yeri koymuşlar. Sosyal belediyecilik diye her yerde reklam yapan dünya metropolü şehre yakışmayan bir şey bu.Yaşanan durumu bildirerek anlatan vatandaşa geri dönüş işe şok etti.