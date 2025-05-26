Diyarbakır'da fuhuş şebekesine operasyon: 6 tutuklama
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen "Pandora Operasyonunda" polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen, kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapı, çökertilirken 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti..
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik 'Pandora Operasyonu' düzenlendi.
KENDİ ARALARINDA ŞİFRELİ KONUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için 'beybi', müşteriler için ise 'koli' tabirini kullandıkları tespit edildi.
MAĞDURLARI FUHUŞ YAPMALARI İÇİN TEHDİT ETTİLLER
Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi.
1 MİLYON 152 BİN TL CEZA KESİLDİ
Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.