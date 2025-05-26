CHP'de kritik gün! Genel merkezi 'kurultay korkusu' sardı: Rüşvet iddiaları damga vurmuştu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği 2023 yılındaki kurultay, uzun süredir para karşılığı oy kullandırma, rüşvet ve makam-mevkii vaadiyle delege transfer etme gibi skandal iddialarla anılıyor.Parti üyelerinin şikayetleri ve itirafları ile başlayıp derinleşen iptal davası bugün saat 10.00'da görülecek.Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayı ile 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.Dava dosyaları, aynı zamanda partideki mevcut yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebini de içeriyor. Mahkeme sürecinin ilk gününden bu yana tedirginliğin yaşandığı genel merkez kanadında ise süreç dikkatle takiple ediliyor.Edinilen bilgilere göre parti içi toplantılarda her türlü duruma karşı hazırlıklı olunması ve teyakkuza geçilmesine yönelik istişareler yürütüldü.17 Nisan'daki duruşma kapsamında iddialara yönelik cevabını mahkemeye sunan parti yönetimi, 'Kongrede alınan bir kararın iptali karar tarihinden en fazla 3 ay içerisinde istenebilir. Dolayısıyla dava süresi içerisinde açılmamıştır' cümleleriyle savunma yapmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekken 1000 dolar karşılığında ve il başkanının talimatıyla, bir grup delege ile beraber Özgür Özel'e oy verdiğini açıklamıştı.Gögerkaya ifadesinde, 'Serhat Can Eş (dönemin il başkanı), kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi delegelerden istedi.Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonum ile çektim ve Eş'e WhatsApp üzerinden gönderdim.Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı. Ben bu parayı delil olması amacıyla aldım, hiç kullanmadım' beyanında bulunmuştu.