Bursa'da park kavgası iki esnafı birbirine düşürdü
Osmangazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan park tartışması kavgaya döndü. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre karşılıklı iki esnaf arasında bir süredir yaşanan park krizi sözlü tartışmaya döndü.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
Kısa sürede artan tansiyon sonrası kavgayı tutuşan tarafları gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
İki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri o tarafları güçlükle ayırdı.
Şahıslardan biri hastaneye sevk edildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İddiaya göre karşılıklı iki esnaf arasında bir süredir yaşanan park krizi sözlü tartışmaya döndü.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
Kısa sürede artan tansiyon sonrası kavgayı tutuşan tarafları gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
İki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri o tarafları güçlükle ayırdı.
Şahıslardan biri hastaneye sevk edildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.