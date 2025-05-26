Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 10 milyon liralık çevre cezası

Adana'da bulunan Ceyhan Nehri'nde yaşanan kirlilik seviyesi zirveyi gördü.Kirliliğin ardından balık ölümlerinin de yaşanmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti.Ceyhan ve Seyhan Nehri havzalarında denetim gerçekleştirildi.Denetimler sırasında tespit edilen atık su deşarjı ve arıtma tesislerinde belirlenen referans değerlerine ulaşılamadığı tespit edildi.Bunun üzerine, 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL ceza uygulandı.Denetimlere ilişkin verileri sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:'Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince, Ceyhan Nehri'nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleri üzerine Ceyhan ve Seyhan havzalarında gerçekleştirilen denetimlerde;Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin referans değerleri sağlamadığı tespit edildi.Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin de gerekli çevre izinlerinin bulunmadığı belirlendi.91 tesiste yapılan denetimler sonucu, Çevre Kanunu kapsamında 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı.'