FETÖ firarisi Muğla'da yakalandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri FETÖ'ye üye olma suçundan aranan firariyi yakaladı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Muğla'nın Ula İlçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.