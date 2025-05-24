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Beyaz Gazete
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Evde çıkan yangında 3’ü çocuk, 4 kişi öldü

Londra’nın kuzey batısındaki bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 24.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Evde çıkan yangında 3’ü çocuk, 4 kişi öldü
Londra’nın kuzey batısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.