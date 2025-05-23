Yıldız Tilbe'nin Kızı Sezen ortaya çıktı!

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile tanıştıktan sadece 15 gün sonra kaçarak evlenmişti.Güngör Karahan, Yıldız Tilbe ile evlendikten 1 ay sonra askere gitmişti. Karahan askerdeyken, Yıldız Tilbe Sezen Burçin'i dünyaya getirmişti.Tilbe, yakın arkadaşı ve meslektaşı Sezen Aksu'nun adını kızına verdi. Güngör Karahan ve Yıldız Tilbe, kızları 5 yaşındayken boşanmıştı.Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Sezen Burçin Can, çocuklarının anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.İlk evliliğini Serdar Özdenile yapan Sezen Burçin'in bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. İkinci evliliğini ise spor eğitmeni Tarık Can ile yapan Sezen Burçin, bu evlilikte de annelik sevincini tattı.Mutlu bir evlilikleri olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık aile paylaşımlarında bulunuyor.