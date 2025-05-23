  • USD: 38,82 - 38,89
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!

Onikişubat ilçesinde bir otomobilin önüne seyreden otobüse arkadan çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 23.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:44 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: Ensonhaber
Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden bir otomobil sürücüsü K.A., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!

9 YARALI

Kazada 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüse arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.