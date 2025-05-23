Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!
Onikişubat ilçesinde bir otomobilin önüne seyreden otobüse arkadan çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden bir otomobil sürücüsü K.A., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
9 YARALI
Kazada 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki otobüse arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.
Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
Kontrolden çıkan otomobil, A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
9 YARALI
Kazada 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki otobüse arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.
Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.