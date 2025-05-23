Kahramanmaraş'ta otomobil, otobüse çarptı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden bir otomobil sürücüsü K.A., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil, A.K. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.Kazada 9 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, seyir halindeki otobüse arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.