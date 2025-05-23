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Kabus gibi! İçme suyundan uranyum çıktı

Yunanistan’da Serres Belediyesi sınırlarındaki bazı bölgelerde içme suyunda uranyum tespit edildiği bildirildi.

Ekleme: 23.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Kabus gibi! İçme suyundan uranyum çıktıYunanistan'da, Serez Belediyesi sınırlarındaki düzenli su kontrolleri kapsamında, bazı bölgelerde uranyum seviyesinin parametre üst sınırını aştığı belirlendi.

Serres'de içme suyu, Melinikiyotika bölgesi, Efthalia Adam, Serez-Hrysopigi kara yolu, Hrysopigi ve Metohio yerleşim bölgesi ile Lefkona ve Hristos belediye topluluğu olmaz üzere ilçenin büyük bölümünde yasaklandı.

Bu bölgelerden alınan su örneklerinin ‘Dimokritos' Enstitüsü'ne gönderildiği ve yeni analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi.