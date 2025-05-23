İstanbul'da restoranın mutfağı alevler içerisinde yandı!

İstanbul Şişli'de bulunan bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı.İş yerinde hasar oluştu.Mutfağın alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.