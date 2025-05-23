İstanbul'da restoranın mutfağı alevler içerisinde yandı!
Şişli'de bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın üst katlara sıçramadan söndürülürken, mutfağın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul Şişli'de bulunan bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı.
O ANLAR AMATÖR KAMERALARA YANSIDI
İş yerinde hasar oluştu.
Mutfağın alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı.
O ANLAR AMATÖR KAMERALARA YANSIDI
İş yerinde hasar oluştu.
Mutfağın alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.