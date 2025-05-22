Türkiye ile Azerbaycan Ortak Elektronik Harp Tatbikatı Düzenleyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında Konya'da ortak elektronik harp tatbikatı yapılacağı açıklandı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, tatbikatın 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitim ve tatbikat faaliyetlerini hem yurt içinde hem de uluslararası alanda sürdürdüğünü belirterek, yürütülen diğer çalışmalara da değindi. '12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, 12-23 Mayıs tarihleri arasında ise Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları icra edilmektedir' dedi.Elektronik Harp Nedir?Elektronik harp, düşman radarları, iletişim sistemleri ve diğer elektronik cihazların etkisiz hale getirilmesi için kullanılan teknikler bütünüdür. Bu alandaki yetkinlik, askeri operasyonların başarısını doğrudan etkileyerek, düşmanın bilgi toplama ve iletişim yeteneklerini bozarak, kendi kuvvetlerinin üstünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.Türkiye'nin Elektronik Harp KapasitesiSon yıllarda Türkiye, elektronik harp alanında önemli yatırımlar yaparak, yerli ve milli sistemler geliştirmiştir. ASELSAN ve diğer savunma sanayi firmaları aracılığıyla geliştirilen bu sistemler, düşman iletişimini bozma, radarlarını yanıltma ve kendi iletişim ağlarını koruma gibi işlevler üstlenmektedir.Ortak Tatbikatın Önemi26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp Tatbikatı, bu alandaki yeteneklerin test edilmesi ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür tatbikatlar, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini pekiştirirken, TSK'nın elektronik harp yeteneklerini artırma fırsatı sunmaktadır.SonuçElektronik harp, modern savaşın dinamiklerini değiştiren kritik bir unsurdur. Türkiye, bu alandaki teknolojik gelişmeleri ve tatbikatları ile ulusal güvenliğini pekiştirirken, bölgesel güç dengesinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Elektronik harp alanındaki yatırımlar ve işbirlikleri, Türkiye'nin stratejik üstünlüğünü artırmakta ve gelecekteki askeri operasyonlarda belirleyici bir rol oynamaktadır.