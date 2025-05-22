Mustafa Necati Işık, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu

AK Parti'de değişim süreci devam ediyor.Coşkulu il ve ilçe kongreleri sürecine İstanbul'daki değişimle final yapılıp parti yönetiminde de dikkat çeken katılımlara imza atıldı.İlerleyen süreçte AK Parti Beylikdüzü'nde de yeni bir isim göreve geldi.Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na Mustafa Necati Işık atandı.Koç Üniversitesi mezunu olan Işık, 22 sene önce katıldığı AK Parti teşkilatlarında farklı görevlerde bulundu.2019 seçimlerinde İstanbul’un en genç belediye başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olan Mustafa Necati Işık %42 oy aldı.Son dönemin kritik ilçesi olan Beylikdüzü’nde yapılan bu değişimin yeni sürecin başlangıcı olduğu dile getiriliyor.İl ve ilçe kongreleri 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresi ile son bulmuş Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Osman Nuri Kabaktepe'den devralarak teşkilatın başına geçmişti18 Şubat'ta ise AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirilmiş "Adında AK ışığında istikbal" sloganı ile dikkat çeken değişikliklere imza atılmıştı.