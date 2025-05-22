Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın acı günü
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın kayınvalidesi vefat etti. İzmir Karşıyaka'daki Mevlana Camii'nde kılınacak namazın ardından cenaze toprağa verilecek.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın İzmir'de yaşayan kayınvalidesinin vefat ettiği öğrenildi.
İzmir Karşıyaka'daki Mevlana Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından cenaze defnedilecek.