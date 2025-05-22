Lise Bahçesinde Şok Anlar: Okul Bahçesinde Arkadaşını Bıçakladı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde yaşanan olay, okulda büyük panik yarattı. İddiaya göre, 11. sınıfta öğrenim gören bir öğrenci, teneffüs sırasında daha önceden husumet yaşadığı arkadaşına bıçakla saldırdı.Saldırı sonrası yaralı öğrenci yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Durumu gören öğrencilerin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Saldırgan öğrenci ise Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay anı, okul çevresindeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin arkadaşına saldırdığı ve ardından hızla kaçtığı, bazı öğrencilerin ise arkasından koştuğu anlar yer alıyor.