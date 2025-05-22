Elazığ'da yük treni raydan çıktı! Müdahaleler sürüyor

Elazığ'da yürekleri ağza getiren olay..Karabük-Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük treni, Maden ilçesinden geçtiği sırada Ziyartepe mevkiinde zemin kayması oluştu.Bunun üzerine tren, raydan çıktı.Trenin raydan çıkması üzerine bakır cevheri taşıyan 3 vagon devrildi.Kaza sonrası Maden-Ergani hattı tren trafiğine kapatıldı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi.Kazada herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.