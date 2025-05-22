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Elazığ'da yük treni raydan çıktı! Müdahaleler sürüyor

Maden ilçesinde seyreden bakır cevheri taşıyan yük treni, zemin kayması sonucu raydan çıktı. Vagonların devrildiği kazada yaralanan olmadı.

Ekleme: 22.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:44 / Editör: Atilla Özbir
Elazığ'da yük treni raydan çıktı! Müdahaleler sürüyor
Elazığ'da yürekleri ağza getiren olay..

Karabük-Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük treni, Maden ilçesinden geçtiği sırada Ziyartepe mevkiinde zemin kayması oluştu.

Bunun üzerine tren, raydan çıktı.

VAGONLAR DEVRİLDİ

Trenin raydan çıkması üzerine bakır cevheri taşıyan 3 vagon devrildi.

Kaza sonrası Maden-Ergani hattı tren trafiğine kapatıldı.

YARALANAN OLMADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi.

Kazada herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.